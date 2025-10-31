Pourquoi faut-il s’abonner au Crestois ?

L’hebdomadaire lance l’opération "999 abonné·es papier".

S’abonner au Crestois, c’est recevoir l’hebdomadaire de la vallée de la Drôme tous les vendredis chez soi, par la Poste, à un prix préférentiel. C’est aussi une façon, comme vous l’aurez compris, de financer un titre de presse indépendant, indispensable à la vitalité du territoire et à tous ses habitants. « Que ferait-on sans Le Crestois !? », nous dit-on souvent.

Être abonné·e, c’est se tenir au courant de l’actualité locale toutes les semaines. En ce début de période électorale, avec des campagnes qui vont animer toutes nos communes, c’est s’assurer de ne pas en rater une miette. Enfin, abonner sa famille, ses amis (ou même ses ennemis), pour Noël par exemple, c’est une sacrée bonne idée cadeau, dont on se réjouira tous les vendredis !

Il y a un petit peu plus d’un an, Le Crestois lançait une campagne d’abonnement pour son édition papier, avec un objectif : atteindre 1 000 abonné·es avant la fin de l’année 2024. Nous l’avons frôlé, en atteignant 970 abonné·es. Pour rappel, au moment de la reprise en Scop du Crestois à la barre du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en juin 2023, l’hebdomadaire comptait 873 abonnés. Aujourd’hui, 921. Nous avons donc progressé. Mais cela n’est pas encore assez pour assurer l’indépendance financière du journal, qui emploie sept salarié·es.

999

Vous qui lisez ce message faites peut-être partie de nos précieux lecteurs et lectrices s’étant abonné·es il y a un an. Vous avez reçu ou allez recevoir une lettre vous invitant à le renouveler. Le Crestois a besoin de vous. En effet, convaincre de nouveaux lecteurs est une chose, un sacerdoce qui nous anime toutes les semaines. Le renouvellement des abonnements est une autre et reste primordial pour nous maintenir à flots. Si vous n’avez par ailleurs jamais été abonné·e, l’essayer c’est l’adopter, certains de nos fidèles lecteurs, depuis plus de quarante ans pour certains, pourraient vous en dire quelque chose !

Un peu plus modeste cette année, nous visons le chiffre de 999 abonnés. Comme l’année dernière, un compteur sera mis à jour toutes les semaines sur notre site web pour suivre l’évolution de l’opération. Alors n’hésitez plus et reportez vous au bulletin d’abonnement qui se trouve ci-dessous et choisissez la formule d’abonnement qui vous convient. Vous pouvez nous le renvoyer avec un chèque à l’ordre de la Scop Le Crestois au 52, rue Sadi Carnot 26400 Crest.

Vous pouvez également payer en ligne dans la rubrique « Abonnez-vous ». Le service des abonnements est à votre écoute tous les mardis (04 75 25 00 82), c’est toujours une personne humaine qui vous répondra ! Merci d’avance et à très vite !

L’équipe de la Scop Le Crestois

Pour s'abonner, deux méthodes :

S'abonner en ligne Remplir un bulletin

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025