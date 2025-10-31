Appel à projet d’expositions aux Ramières

La communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) lance un appel à projets.

La communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) lance un appel à projets à destination des artistes, associations ou collectifs du territoire souhaitant exposer leurs oeuvres à la Gare des Ramières, maison de la Réserve, à Allex.

Chaque année, l’intercommunalité met à disposition la salle d’expositions temporaires de la Gare des Ramières dans le cadre d’une programmation culturelle dédiée aux artistes du territoire. Elle accueillera de nouveau pour la saison 2026 des projets artistiques en lien avec la protection et la mise en valeur de l’environnement.

Les artistes intéressés sont invités à envoyer leur candidature selon les modalités précisées sur le site valdedrome.com avant le 30 novembre à 17 heures :

• par courrier à la CCVD à l’attention de Rézika Mérabet, directrice générale adjointe des services à la population, 96 ronde des Alisiers, CS 331, 26400 Eurre,

• par email à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Toutes les informations et les périodes de mise à disposition de cette salle sont à retrouver dans sur valdedrome.com.

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025