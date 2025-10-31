Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Des ateliers pour apprendre en s’amusant

Douze ateliers ludiques et pédagogiques étaient programmés par la CCVD pour les vacances d’octobre.

Fabriquer de l’encre à partir de végétaux, diagnostiquer une panne et réparer des objets, fabriquer un robot ou comprendre pourquoi les feuilles changent de couleur à l’automne… Voici un aperçu de ce que proposait la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) dans le cadre des ateliers du Campus pour les vacances d’octobre...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025

