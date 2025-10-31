Les protestants se retrouvent à Crest

Le synode interrégional de l’Église protestante unie se réunit les 7, 8 et 9 novembre à Crest. Une première depuis 1947.



Jean-Paul Brunel, pasteur de l’Église protestante unie de Crest

C’est un évènement rare dans la vie protestante locale, tellement rare que peu de gens se souviennent qu’il s’est déjà produit il y a 78 ans. Le 7, 8 et 9 novembre prochain, les membres de la communauté protestante du Crestois organisent le synode interrégional annuel de l’Église unie protestante à l’Espace Soubeyran. « Le mot synode, ça veut dire ‘‘faire route ensemble’’ », décrypte Jean-Paul Brunel, pasteur de l’Église protestante unie de Crest. « Pour nous, c’est un des lieux de décision de notre église. Chaque année au mois de novembre, il y a un synode interrégional Centre-Alpes-Rhône, qui correspond en gros à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les représentants de toutes les églises protestantes de la région vont se retrouver ici, à Crest. »...

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025