Une coloc’ pas comme les autres
La maison des Zaza’s ouvrira à la fin de l’année 2026 et accueillera des malades d’Alzheimer.
C’est un projet qui redonne le sourire, à propos d’une maladie trop souvent associée à l’enfermement et qui concerne en France 900 000 personnes. L’association Zaza’s prévoit d’ouvrir au deuxième trimestre 2026 une maison à Aouste-sur-Sye, afin d’y accueillir des malades d’Alzheimer et leurs aidants. « Il ne s’agit pas d’un établissement médicalisé, mais une maison gérée par une association », précise d’emblée Chantal Quiquerez, membre des Zaza’s...
Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025