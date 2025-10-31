Conférence, défilé et repas partagé à la Colombine

Le réseau Femmes à l’abri 26 s’installe dans son nouveau lieu et présente ses projets.

Depuis le mois de septembre, le Réseau femmes à l’abri 26 (RFA 26) a posé ses valises à la Colombine, à Crest. Le mercredi 22 octobre, le réseau y organisait son premier repas partagé. « C’était une tradition du lieu instauré chaque mercredi par la précédente association Les Pierrots de la Colombine [qui accueillait des personnes en situation de handicap, NDLR]. Nous avons souhaité la conserver car, pour notre réseau aussi, elle a du sens », commente Anna Mathieu, salariée de RFA 26...

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025