Le Secours catholique ouvre sa porte

Une autre vente de l’atelier couture est prévue le 6 décembre.

Pour la deuxième année consécutive, le Secours catholique de Crest a organisé ses portes ouvertes d’automne, le samedi 25 octobre. Dans les locaux de l’association, à l’ancienne école Dumont, la vingtaine de couturières bénévoles a présenté ses créations. Des sacs aux huches à pain, en passant par des trousses de toilette, des tabliers… Ou encore des vêtements tricotés, comme des écharpes, des bonnets ou même des habits pour bébé, il y en a pour tous les goûts.

« On nous donne des pelotes de laine et des tissus neufs et à partir de ça, on laisse faire notre imagination », souligne Chantal Reboul, en affichant un large sourire. Comme d’autres couturières de l’association, chaque jeudi, de 14 heures à 16h30, elle se rend dans l’ancienne école Dumont pour animer l’atelier couture-tricot. « C’est toutes les semaines en période scolaire, les personnes qui le souhaitent peuvent nous rejoindre », annonce Marie-Thérèse Combe, également animatrice de l’atelier. Les créations sont ensuite vendues au profit du Secours catholique.

Malgré une faible affluence, samedi dernier, les bénévoles sont optimistes : « On organisera une vente le 6 décembre prochain, sûrement sur le marché. C’est ce qu’on avait fait l’année dernière et notre stand avait attiré beaucoup de monde », se réjouit Catherine Anton. Cette dernière s’occupe également des paniers solidaires, des permanences du mercredi après-midi, ou encore des actions ponctuelles, comme les portes ouvertes d’automne ou la brocante du mois de mars.

Renseignements au 06 89 55 49 61.

Pauline De Deus

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025