Au bal d’automne, le comité des fêtes garde le rythme

La guinche se cherche un nouveau souffle.

Le comité des fêtes de Crest a organisé son traditionnel bal d’automne à la salle Coloriage, samedi 25 octobre. Anciennement connu comme « Le bal du vin nouveau » (avant le changement de nom en 2021), cette manifestation a accueilli plus de soixante-dix participants pour un repas autour d’une assiette de charcuterie gourmande et des mignardises. Entre deux bouchées, les convives ont investi la piste pour des danses en ligne ou en couple, au rythme des morceaux joués par Le P’tit Bazar...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025