Karst : les propositions d’un ancien paysan de la Gervanne

Bernard Xueref s’inquiète pour la pérennité de la ressource en eau potable.

À la fin de l’été, alors que la canicule faisait encore suffoquer la vallée de la Drôme, le Beaufortois Bernard Xueref est venu frapper à la porte du Crestois. « Je veux apporter le témoignage d’un paysan qui a vécu des problèmes d’eau », nous dit-il simplement.

L’objet de ses préoccupations ? L’étude actuellement menée par le syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne et les communautés de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et du Val de Drôme (CCVD) – commandée dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territorial (Scot) de la basse vallée de la Drôme) ‑ sur le karst de la Gervanne, ce vaste réseau souterrain où s’écoulent d’abondants volumes d’eau potable.

La source de son inquiétude ? La potentielle « mobilisation » pour « l’alimentation en eau potable », comme le précise l’intitulé de l’étude, de la précieuse ressource...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025

À consulter : l'étude menée par le syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne