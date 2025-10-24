Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Karst : les propositions d’un ancien paysan de la Gervanne

Bernard Xueref s’inquiète pour la pérennité de la ressource en eau potable.

À la fin de l’été, alors que la canicule faisait encore suffoquer la vallée de la Drôme, le Beaufortois Bernard Xueref est venu frapper à la porte du Crestois. « Je veux apporter le témoignage d’un paysan qui a vécu des problèmes d’eau », nous dit-il simplement.

L’objet de ses préoccupations ? L’étude actuellement menée par le syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne et les communautés de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et du Val de Drôme (CCVD) – commandée dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territorial (Scot) de la basse vallée de la Drôme) ‑ sur le karst de la Gervanne, ce vaste réseau souterrain où s’écoulent d’abondants volumes d’eau potable.

La source de son inquiétude ? La potentielle « mobilisation » pour « l’alimentation en eau potable », comme le précise l’intitulé de l’étude, de la précieuse ressource...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025

À consulter : l'étude menée par le syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU