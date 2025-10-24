Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Disparition du sénateur Gilbert Bouchet

Il s’est éteint le 20 octobre à l’âge de 78 ans. Marie-Pierre Mouton lui succède au Sénat.

L’image restera dans les mémoires : celle d’un sénateur, en fauteuil roulant et sous respirateur artificiel, expliquant à ses pairs l’enjeu de son projet de loi pour améliorer et accélérer la prise en charge des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique.

Cette maladie neurodégénérative, mieux connue sous le nom de maladie de Charcot, touche près de sept mille personnes en France. Ce lundi 20 octobre, elle a emporté Gilbert Bouchet, sénateur Les Républicains de la Drôme. Il y a tout juste un an, l’élu drômois, lui-même diagnostiqué en avril 2023, avait présenté sa proposition de loi devant les parlementaires. Une loi qui a été adoptée à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée nationale en février 2025...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025

