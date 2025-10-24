La voie de l’apprentissage mise à l’honneur à Livron-sur-Drôme

Le CFMDA vient de fêter ses 50 ans d’existence.

C’était l’effervescence le lundi 20 octobre matin au Centre de formation multi-pro Drôme-Ardèche (CFMDA) de Livron-sur-Drôme : plus de deux cents personnes étaient attendues pour célébrer les cinquante ans de l’établissement.

Créé en 1975, le centre de formation regroupe quatre pôles métiers : l’automobile, la coiffure, l’hôtellerie restauration et les métiers de bouche. Plus de mille apprentis sont actuellement inscrits dans l’une des formations du CFMDA et sont accueillis par près de sept cents entreprises.

Autant dire que lorsqu’on réside en vallée de la Drôme, il y a de fortes chances de croiser un apprenti du CFMDA ou un professionnel s’y étant formé...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025