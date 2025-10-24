Le Rotary se mobilise pour Octobre rose

Rendez-vous à Crest, sur le marché, le samedi 25 octobre.

Comme chaque année, le Rotary club de Crest et de la vallée de la Drôme est présent pour l’action Octobre Rose dans les commerces et à travers la collecte HelloAsso. Cette année, cette mobilisation est à nouveau menée au profit de l’Institut du sein Drôme-Ardèche de Guilherand-Granges.

Le dimanche 12 octobre, le club avait organisé à la chapelle des Cordeliers, grâce à la Société des amis du vieux Crest et la compagnie Les Janines, une lecture théâtralisée suivie d’un apéritif. Cette lecture, Des mots en Oncolie, écrit par Sandrine Saillan, a été mise en scène par Véronique Spitz et lue par Guy Chauvet, Marie-Paule Kervennic et Véronique. Elle a réuni trente-huit personnes.

Le sujet n’était pas facile, mais poignant et émouvant. Tout au long de cette lecture, leurs mots nous ont fait traverser les différentes épreuves de cette maladie qu’est le cancer du sein. Après ce témoignage théâtralisé et touchant, un délicieux buffet concocté par les membres et conjointes du Rotary club a permis à chacun de poursuivre et partager.

Pour rappel, le samedi 25 octobre, le club sera présent sur le marché de Crest et organise une conférence à 17 heures à la salle de l’Amape de Crest avec la psycho-oncologue Sophie Lantheaume, de l’Institut du sein Drôme-Ardèche. Puis à 19 heures, une « marche rose lumineuse » partira du Champ de mars et, à 20 heures, un « dîner rose » aura lieu au restaurant La Petite adresse.

Le Rotary club vallée de la Drôme

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025