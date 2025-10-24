Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Deux membres du Clap médaillés

L’association était en assemblée générale le 14 octobre.

Une médaille pour récompenser l’engagement associatif. Mardi 14 octobre, lors de l’assemblée générale du Clap (Culture, loisirs, arts populaires), deux adhérents actifs de l’association ont reçu des mains de Caryl Fraud, adjoint au maire de Crest délégué aux sports, la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU