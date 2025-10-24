Deux membres du Clap médaillés

L’association était en assemblée générale le 14 octobre.

Une médaille pour récompenser l’engagement associatif. Mardi 14 octobre, lors de l’assemblée générale du Clap (Culture, loisirs, arts populaires), deux adhérents actifs de l’association ont reçu des mains de Caryl Fraud, adjoint au maire de Crest délégué aux sports, la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025