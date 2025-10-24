Par ici la récup’ !

La deuxième Fête de la récup’ a eu lieu le 18 octobre.

Une après-midi et une soirée pour fêter la récupération et le réemploi des déchets ou de ce qui pourrait potentiellement le devenir. Trois ans après la première édition, la Fête de la récup, organisée par plusieurs structures du recyclage du réemploi et de l’économie circulaire, s’est déroulé samedi 18 octobre entre la recyclerie l’Or des bennes et la bricothèque La Chignole...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025