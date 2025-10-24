Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Crest, le tabac La Civette intègre une épicerie

Un Carrefour-Proxi devrait s’y installer avant la fin de l’année.

Les orphelins du Petit Casino vont pouvoir souffler : ils vont bientôt avoir un nouveau commerce de proximité, pour les dépanner en cas d’oubli de café ! Le tabac La Civette, tenu depuis onze ans tout juste par les époux belges Cédric et Greet Parmentier, va s’agrandir...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025

