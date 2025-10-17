Soutenir et donner de la visibilité aux cheffes d’entreprise

Dix-sept patronnes drômoises et ardéchoises participent au concours “entreprendre au féminin”.

Dans le cadre du concours « Entreprendre O féminin », organisé par Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, les quatre plateformes de Drôme Ardèche ont organisé, pour la première fois, un temps fort pour encourager leurs dix-sept candidates 2025. Au programme le jeudi 9 octobre, une après-midi de rencontres et de travail pour les jeunes cheffes d’entreprise, puis une soirée privée avec des partenaires du territoire engagés dans l’entrepreneuriat féminin au campus de l’écosite, à Eurre.

Cet évènement a permis de mettre en lumière les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes cheffes d’entreprise dans nos territoires...

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025