Biovallée prépare l’après 2027

L’association arrive au bout du programme Tiga.

C’est le grand rendez-vous annuel de l’association Biovallée. L’assemblée annuelle « des acteurs du programme territoire d’innovation Biovallée » s’est déroulée le mercredi 8 octobre à la fondation Ardouvin, à Vercheny. L’occasion pour l’association de revenir sur le calendrier de ce programme d’envergure, financé par la Caisse des dépôts et consignations, remporté par Biovallée en 2019...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025

