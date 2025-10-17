Un pour tous et tous pour un !

La grande famille du Crestois s’est rassemblée à Crest le temps d’une soirée conviviale.

C’est une vieille tradition au Crestois : « Le repas des correspondants ». Ce n’est plus tout à fait un repas, mais un apéritif dînatoire, et ça ne s’adresse pas qu’aux correspondants du journal, mais à tous ses contributeurs et contributrices : correction, chroniques, « ami·es »… En bref, à toutes les forces vives de notre hebdomadaire, qui ne saurait exister sans elles. Mais l’objectif est toujours le même : organiser un moment convivial et tous se retrouver.

Ce rassemblement a eu lieu cette année le vendredi 10 octobre, à la chapelle des Cordeliers. L’occasion de faire une belle photo de famille, d’apprendre pour certains à mieux se connaître et d’échanger sur l’actualité du Crestois. Nous étions cette année une trentaine. Pour tous ceux qui n’ont pas pu venir ou qui, peut-être, rejoindront cette grande famille : à l’année prochaine !

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025