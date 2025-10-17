Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Plan de Baix et Omblèze isolées

Des travaux routiers démarrent le 20 octobre.

Une dizaine de jours qui s’annoncent très compliqués pour les habitants d’Omblèze, de Plan-de-Baix, et les personnes qui seront amenées à se rendre dans ces communes à la fin du mois d’octobre. Dans la continuité des travaux lancés l’an passé à la même période, le département de la Drôme va reprendre le chantier sur la RD 70, au niveau de la falaise du Brudoux, à compter du lundi 20 octobre...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU