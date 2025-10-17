Un bilan de la saison touristique en demi-teinte

Si les touristes sont venus en Drôme, ils ont clairement moins dépensé.

Nouvelle équipe et nouveau lieu. Le mardi 14 octobre, le jeune Office du tourisme du Val de Drôme, produit de la fusion des deux Offices de tourisme de la vallée, faisait son premier bilan de la saison touristique devant un parterre de professionnels et en présence de la maire de Crest, Stéphanie Karcher. Cet événement a eu lieu exceptionnellement à l’Espace Saint-Joseph, à Allex, dont il fut offert aux participants une visite avant que soit présenté l’ensemble des données à disposition de l’Office du tourisme à ce jour.

Des données copieuses, en effet...

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025