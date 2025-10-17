Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Uber eats s’installe à Crest

Dix restaurants sont partenaires pour des livraisons à domicile depuis le 15 octobre.

En Drôme, après Valence, Montélimar, Pierrelatte, Romans-sur-Isère, Loriol-sur-Drôme, Pierrelatte, Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Saint-Vallier, c’est au tour de Crest de voir arriver le géant de la livraison de repas à domicile : Uber eats. Depuis le mercredi 15 octobre, selon la multinationale américaine, dix restaurants ou commerces sont partenaires dans le bassin crestois...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025

