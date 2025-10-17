Uber eats s’installe à Crest
Dix restaurants sont partenaires pour des livraisons à domicile depuis le 15 octobre.
En Drôme, après Valence, Montélimar, Pierrelatte, Romans-sur-Isère, Loriol-sur-Drôme, Pierrelatte, Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Saint-Vallier, c’est au tour de Crest de voir arriver le géant de la livraison de repas à domicile : Uber eats. Depuis le mercredi 15 octobre, selon la multinationale américaine, dix restaurants ou commerces sont partenaires dans le bassin crestois...
Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025