La participation citoyenne se cherche un chemin à Blacons

Un collectif citoyen entend peser sur les élections municipales de mars 2026.

Quoi de mieux que d’éplucher des patates en groupe, à l’heure de l’apéritif et au soleil, pour susciter une discussion politique à bâtons rompus ? C’était en tout cas le pari du collectif « Blacons participatif », qui proposait une « agora frites » le samedi 11 octobre, sur l’esplanade des festivités de Mirabel-et-Blacons (au-dessus du stade). Le collectif, précisons-le d’emblée, n’a pas l’intention de se constituer en liste pour les élections municipales de mars 2026. Pour autant, ses membres ont bien l’intention de peser sur les débats pendant de la campagne électorale, puis de faire avancer la participation à Blacons lors du prochain mandat...

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025

