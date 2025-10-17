Le Bistro du Solaure, le poumon du village



La nouvelle équipe du Solaure avec Alexandre, Olivier, Fanny et Laurent

Après un changement de propriétaires, le Bistro du Solaure vient de rouvrir ses portes, depuis le 6 octobre. Laurent Barbarin et Alexandre Plichon, les deux associés qui ont repris l’affaire étaient, pour l’occasion, aux côtés du chef cuisinier Olivier Reneaux et de la responsable du service, Fanny Renault.

Si la première semaine, seul le bar était ouvert, depuis le 13 octobre, la restauration a repris du service. Les clients peuvent y découvrir une cuisine traditionnelle à l’ancienne, dite « de Bouillon »...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025