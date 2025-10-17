Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le Bistro du Solaure, le poumon du village

Solaure reprise
La nouvelle équipe du Solaure avec Alexandre, Olivier, Fanny et Laurent

Après un changement de propriétaires, le Bistro du Solaure vient de rouvrir ses portes, depuis le 6 octobre. Laurent Barbarin et Alexandre Plichon, les deux associés qui ont repris l’affaire étaient, pour l’occasion, aux côtés du chef cuisinier Olivier Reneaux et de la responsable du service, Fanny Renault.

Si la première semaine, seul le bar était ouvert, depuis le 13 octobre, la restauration a repris du service. Les clients peuvent y découvrir une cuisine traditionnelle à l’ancienne, dite « de Bouillon »...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU