Tuer un loup va devenir plus simple

Dès 2026, les éleveurs pourront tuer des loups sans autorisation préalable. Une décision qui laisse sceptique dans la vallée...

« Une simplification significative. » C’est en ces termes que, le 23 septembre dernier, Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté la nouvelle réglementation applicable aux éleveurs concernant les tirs de défense contre le loup. Ainsi, le régime d’autorisations dérogatoires sera supprimé au profit d’un régime déclaratif.

En clair : l’éleveur n’aura plus à demander une autorisation préalable pour tirer sur un loup, mais devra simplement le déclarer. De quoi rendre la chose plus facile à faire, en théorie du moins.

Cette annonce n’a évidemment pas laissé de marbre les associations de protection de l’environnement...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : Le loup bientôt moins protégé ?

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025