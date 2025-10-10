Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Tuer un loup va devenir plus simple

Dès 2026, les éleveurs pourront tuer des loups sans autorisation préalable. Une décision qui laisse sceptique dans la vallée...

« Une simplification significative. » C’est en ces termes que, le 23 septembre dernier, Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté la nouvelle réglementation applicable aux éleveurs concernant les tirs de défense contre le loup. Ainsi, le régime d’autorisations dérogatoires sera supprimé au profit d’un régime déclaratif.

En clair : l’éleveur n’aura plus à demander une autorisation préalable pour tirer sur un loup, mais devra simplement le déclarer. De quoi rendre la chose plus facile à faire, en théorie du moins.

Cette annonce n’a évidemment pas laissé de marbre les associations de protection de l’environnement...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025

