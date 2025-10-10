À Aouste, un nouveau souffle pour l’école Saint-Christophe

Une association rêve de transformer cette ancienne école en tiers-lieu associatif et culturel.

À Aouste-sur-Sye, le bâtiment emblématique de l’ancienne école Saint-Christophe, situé au coeur du village, pourrait prochainement retrouver toute sa place dans la vie locale. Inoccupé depuis sept ans et en dégradation progressive, ce lieu chargé d’histoire est au coeur d’un projet collectif ambitieux et participatif.

Ce bâtiment patrimonial a connu plusieurs vies...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025