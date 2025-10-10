Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Cyclisme : bravo mesdames !

Le relais mixte français s’est imposé au championnat d’Europe, à Étoile-sur-Rhône.

Le relais mixte est une épreuve un peu spéciale, disputée par équipes de six personnes : trois hommes et trois femmes. Aux championnats d’Europe de cyclisme, qui se déroulaient en Drôme-Ardèche du 1er au 5 octobre, les hommes partaient donc d’Étoile-sur-Rhône pour un contre-la-montre en boucle de 21,4 km. Une fois la ligne franchie par le deuxième coureur d’une équipe, les femmes de cette même équipe prenaient le relais sur le même circuit. Le temps final était pris à l’arrivée à Étoile, au passage sur la ligne de la deuxième concurrente...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025

