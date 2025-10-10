L’État rend visite à Jaillance, en situation délicate

La nouvelle préfète a découvert la coopérative, alors que le bilan des vendanges n’est pas bon.

C’est tout le cortège des représentants de l’État dans la Drôme qui s’est rendu au chevet de la cave coopérative Jaillance, à Die, le lundi 6 octobre. La nouvelle préfète, Marie-Aimée Gaspari, était accompagnée de l’ensemble des directions des services préfectoraux, ainsi que de tout le corps préfectoral de la sous-préfecture de Die. Une assemblée réunie dans le Diois pour une matinée de travail autour du plan « France ruralités », lancé par l’État en 2023 dans l’objectif de « répondre de manière adaptée aux besoins des territoires ruraux ».

Au terme de cette réunion, les représentants de l’État dans la Drôme se sont rendus à la cave coopérative Jaillance, qu’ils ont pu visiter...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025