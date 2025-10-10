Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La liste Crest au Coeur s’installe au coeur de Crest

Stéphanie Karcher, maire sortante, a inauguré son local de campagne.

L’excitation était palpable en ce jour de marché, samedi 3 octobre, au 8 rue Maurice Long. Les membres de la liste « Crest au Coeur », menée par la maire sortante Stéphanie Karcher, se sont tous retrouvés à onze heures pour inaugurer leur local de campagne. Lequel sera ouvert, dixit le premier adjoint Christophe Lemercier, « tous les mardis et samedis, jours de marché, pour recueillir les demandes et avis des habitants ». « On y travaillera aussi, ajoute Stéphanie Karcher. Il y aura des ateliers au premier étage, que nous également avons loué. »

Autour de ces deux leaders étaient présents certains membres déjà connus de cette liste...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU