La liste Crest au Coeur s’installe au coeur de Crest

Stéphanie Karcher, maire sortante, a inauguré son local de campagne.

L’excitation était palpable en ce jour de marché, samedi 3 octobre, au 8 rue Maurice Long. Les membres de la liste « Crest au Coeur », menée par la maire sortante Stéphanie Karcher, se sont tous retrouvés à onze heures pour inaugurer leur local de campagne. Lequel sera ouvert, dixit le premier adjoint Christophe Lemercier, « tous les mardis et samedis, jours de marché, pour recueillir les demandes et avis des habitants ». « On y travaillera aussi, ajoute Stéphanie Karcher. Il y aura des ateliers au premier étage, que nous également avons loué. »

Autour de ces deux leaders étaient présents certains membres déjà connus de cette liste...

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025