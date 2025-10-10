3 000 euros pour les porter au bout d’un rêve

Un soutien de la fondation du Crédit mutuel à l’association crestoise

Nous vous en avons régulièrement parlé dans ces colonnes. L’association crestoise Portez-moi pour un rêve s’est donnée pour mission d’accompagner les personnes à mobilité réduite dans des lieux habituellement inaccessibles pour elles, en les transportant sur des chaises portoirs : la tour de Crest, bien sûr, mais aussi le Palais idéal du facteur Cheval, le château de Tournon en Ardèche, le château d’If, dans l’archipel du Frioul… et même la tour de Pise !

L’association a reçu le mardi 7 octobre le soutien de la Fondation Créavenir (Crédit mutuel), avec un chèque de 3 000 euros, qui lui a permis d’acquérir plusieurs « chaises portoirs », permettant de porter les personnes qui se déplacent habituellement en fauteuil dans des endroits escarpés et inaccessibles.

Pierrick Allaix a reçu pour l’association le chèque des mains de Corinne Marijn, référente Créavenir de la caisse Crédit mutuel de Crest, de Gilles Rabois, administrateur de la caisse crestoise, de Corine Raoux, de la commission spéciale Créavenir de Valence, et d’Olivier Barral, le nouveau directeur du Crédit mutuel à Crest. « Le Crédit mutuel considère qu’une partie de ses résultats doit permettre de resserrer le lien social et de participer à des actions de solidarité », a déclaré Corine Raoux.

La remise de chèque fut aussi l’occasion pour Pierrick Allais d’évoquer le projet « Portez-moi pour un dernier rêve », par lequel l’association accompagne des patients de services de soins palliatifs vers des destinations de leur choix.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 10 octobre 2025