Bientôt un Picard et trois autres enseignes à Aouste-sur-Sye

Le projet d’extension de la zone Mivoie a reçu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commerciale.

Finalement, il y aura bien un Picard, un Cash converter, un magasin de poêles à bois (TM entreprise) et une enseigne de chasse et pêche (Alcedo) dans la zone commerciale Mivoie d’Aouste-sur-Sye, à côté du But déjà existant. Après avoir essuyé trois refus en 2023 et 2024, le porteur de projet, la SCI Loyal immo*, a reçu le mercredi 1er octobre un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), qui délivre des autorisations d’exploitations commerciales...

MDA à la place de Darty

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025

* : Sollicitée, la SCI Loyal immo n’a pas répondu au Crestois