Les Restos du coeur ont besoin de vous

L’association organise une collecte alimentaire dans plusieurs supermarchés les 3 et 4 octobre.

Des conserves, du café, de l’huile, des plats cuisinés et des produits de longue conservation. Nombreux sont les besoins des Restos du coeur pour remplir leur stock en vue de la prochaine campagne d’hiver, qui débute le 19 novembre. Et vous pouvez y contribuer.

Vendredi 3 et samedi 4 octobre, une centaine de bénévoles seront postés à l’entrée de plusieurs magasins et supermarchés de la vallée pour collecter ces denrées que vous aurez glissées dans votre caddie. Voici la liste des commerces concernés : Intermarché Aouste-sur-Sye, Auchan Crest et Chabeuil, Aldi Crest, La Vie claire Aouste-sur-Sye, Utile de Grâne et d’Upie, Près d’ici Mirabel-et-Blacons et Lidl Chabeuil. L’année dernière, plus de six tonnes de produits avaient été collectées.

Le centre des Restos du coeur de Crest, installé dans l’ancien gymnase Chareyre, derrière le collège Revesz-Long, fonctionne grâce à plus de 60 bénévoles réguliers et 140 occasionnels. Lors de l’hiver 2024/2025, 197 familles (soit 413 personnes) et plus de 28 000 repas et colis de dépannage ont été servis. Cet été (la campagne se termine le 31 octobre), 220 familles (soit 428 personnes) et près de 38 000 repas auront été servis. Les inscriptions pour la prochaine campagne se feront dans les locaux des Restos les mercredis et jeudis matin de 9 heures à midi. Il est possible de s’y présenter directement ou de prendre rendez-vous au 04 75 76 82 12.

Nathalie Martin, coresponsable du centre de Crest et membre du bureau départemental de l’association tient à remercier tous les donateurs, dont les producteurs de fruits et légumes qui donnent leur surplus de production. Elle appelle les particuliers à en faire de même s’ils le peuvent, même en petite quantité. Alors, à votre bon coeur.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025