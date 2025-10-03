Un parc éolien à Grâne ?

La CCVD tiendra une permanence le vendredi 10 octobre à la mairie de Grâne.

À l’été 2026, des études environnementales devraient être menées afin d’évaluer les impacts d’un projet éolien à Grâne sur la biodiversité, le paysage et le patrimoine local. Si toutes les études et démarches règlementaires aboutissent favorablement, la construction du parc pourrait débuter en 2030 au plus tôt, pour une mise en service en 2031.

La communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée, en partenariat avec la commune de Grâne, la société d’économie mixte Val de Drôme développement et la Compagnie nationale du Rhône, souhaitent que chacun puisse prendre connaissance du projet et de l’avancement au fur et à mesure des différentes étapes. Une permanence est donc proposée le vendredi 10 octobre de 16 heures à 19h30 à la mairie de Grâne. L’occasion pour les habitants de Grâne et d’ailleurs, de consulter le projet et de poser toutes leurs questions.

La CCVD

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025