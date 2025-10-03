Municipales : Athénaïs Kouidri conduira la liste Avec

Elle a été désignée par les membres du collectif qui se revendique « de gauche et citoyen ».

La gauche crestoise s’est trouvé une candidate. C’est la conseillère municipale d’opposition de 30 ans, Athénaïs Kouidri, qui sera à la tête de la liste « de gauche et citoyenne » Avec (Agir et vivre ensemble à Crest) pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Une annonce faite lors d’une conférence de presse tenue au bar du Pont le lundi 29 septembre.

Collaboratrice parlementaire de la sénatrice Marie-Pierre Monier, elle est encartée au Parti socialiste, mais cette liste sera « indépendante des partis politiques et avec des sensibilités plurielles : à l’échelle locale, ça n’aurait pas de sens de construire les choses de manière partisane », assure-t-elle...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025