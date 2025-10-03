Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Cyclisme : par ici les championnats d’Europe

Remco Evenepoel et Marlen Reusser ont remporté le contre-la-montre.

Impossible de dissocier le nom de Remco Evenepoel et celui de Marlen Reusser : le Belge et la Suissesse ont endossé dans la Drôme le maillot aux couleurs de l’Europe une semaine après avoir acquis, à Kigali (Rwanda), l’arc-en-ciel aux couleurs du monde. Un doublé qui les consacrait, le mercredi 1er octobre, dans l’épreuve du contre-la-montre des championnats d’Europe de cyclisme, qui se déroulent jusqu’au 5 octobre entre Drôme et Ardèche...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025

