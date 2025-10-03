Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le père Benoît, nouveau curé de la vallée de la Drôme

Benoît Pouzin a repris la lourde charge des 55 communes de la Sainte Famille du Crestois.

Le 1er septembre, la paroisse de la Sainte Famille du Crestois a accueilli un nouveau curé, le père Benoît Pouzin, 48 ans. Natif de Valence, où il exerçait son ministère depuis huit ans, il a été nommé par le diocèse à la place du père Damien de Villepoix, parti à Tain-l’Hermitage.

Avec cette nomination surprise, le prêtre confie vivre un véritable retour aux sources...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025

