Circulation alternée devant la gare

La dernière tranche de travaux du quartier va débuter le 6 octobre.

Rendez-vous avait été donné aux commerçants au Café de la gare le 29 septembre dernier par la maire Stéphanie Karcher, accompagnée de Jean-Pierre Point, adjoint à l’aménagement et Sarah Duvauchelle, déléguée aux commerces et aux associations.

Les quelques-uns qui s’y sont rendus ont pu découvrir la nouvelle et dernière tranche de travaux qui démarrera le 6 octobre et s’étalera pendant six semaines sur quatre-vingts mètres de linéaire le long du boulevard du 6-juin-1944, afin de refaire les arrêts de bus et de végétaliser les abords...

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025