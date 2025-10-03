Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Circulation alternée devant la gare

La dernière tranche de travaux du quartier va débuter le 6 octobre.

reu quartier gare 29sept25 1

Rendez-vous avait été donné aux commerçants au Café de la gare le 29 septembre dernier par la maire Stéphanie Karcher, accompagnée de Jean-Pierre Point, adjoint à l’aménagement et Sarah Duvauchelle, déléguée aux commerces et aux associations.

Les quelques-uns qui s’y sont rendus ont pu découvrir la nouvelle et dernière tranche de travaux qui démarrera le 6 octobre et s’étalera pendant six semaines sur quatre-vingts mètres de linéaire le long du boulevard du 6-juin-1944, afin de refaire les arrêts de bus et de végétaliser les abords...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025

 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU