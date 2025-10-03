Un concert empli de générosité

Rendez-vous le 9 octobre à Saint-Sauveur pour un concert au profit des orphelins d’Ukraine.

L’association Accueillir les réfugiés à Chabrillan et Autichamp (ARCA), en partenariat avec l’association Soutenez les orphelins ukrainiens (SOU) organise la venue de Stas Fekete, violoncelliste virtuose, pour un concert dont la totalité de la recette sera reversée à des actions d’aide aux orphelins d’Ukraine.

L’ ARCA a été fondée en avril 2023. Son objectif principal est le développement et le soutien des orphelins en Ukraine. Elle apporte une aide humanitaire, agit pour une éducation décente et un appui au développement des capacités (musique, art, sport…). Son action porte principalement dans les régions touchées par la guerre (en particulier plus d’un millier d’orphelins sont aidés dans la région de Zaporijia).

Stas Fekete est un violoncelliste ukrainien réfugié, vivant près de Strasbourg. Il sera accompagné par Alexei Kostenko, flûtiste, lui aussi ukrainien. Fils d’une pianiste professionnelle, Stas Fekete a été formé au violoncelle classique dès l’âge de cinq ans. Aujourd’hui, à trente ans, il interprète et compose dans un large éventail de styles : classique, rock, rock symphonique, électro-classique... En Ukraine, il développait son activité avec un ensemble composé d’un orchestre symphonique et d’un groupe de rock. Avec Iryna Duvarry (chant) et Ruslan Shyrokov (hautbois), musiciens ukrainiens installés à Strasbourg, il reconstruit aujourd’hui le projet AntiCello, de style électro-classique composé de reprises de chansons classiques anciennes et modernes et de compositions originales.

Ne manquez pas cette soirée tout en générosité et espérance !

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025