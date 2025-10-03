Le Vintage motor market a attiré les foules

Une vingtaine d’exposants étaient à découvrir quai Pied-Gai.

Il y avait du monde, beaucoup de monde quai Pied-Gai le dimanche 28 septembre pour la deuxième édition du Vintage motor market. Pierre-Charles Barbato, patron d’Iconic-l’atelier des légendes, ex Le P’tit garage de papa, proposait une bourse de pièces autos et motos et une brocante sur le thème vintage. « Que de l’authentique, du super qualitatif, des stands triés sur le volet », a tenu à souligner l’organisateur.

Plus d’une vingtaine d’exposants ont pu déballer leurs plus belles pièces, depuis les affiches de ciné d’époque, de la décoration, de l’électro-ménager époque sixties, seventies... Pour le plaisir des yeux, voitures, motos et scooters anciens étaient aussi exposés.

Avec son co-organisateur, Mathieu, Pierre-Charles s’est réjoui du succès de ce deuxième marché. « C’est vraiment un rendez-vous pour un public averti, avec des visiteurs qui viennent d’Annecy, de Nice… C’était aussi intéressant d’organiser cet évènement en même temps que la bourse VW Aircooled qui se déroulait à Mirabel-et-Blacons sur deux jours. Certains visiteurs ont pu profiter des deux évènements », s’est réjoui Pierre-Charles Barbato.

Ce passionné de voitures anciennes, de pièces authentiques, compte bien renouveler la manifestation l’année prochaine. Sept ans après avoir réussi sa reconversion, de la bijouterie à la restauration de voitures, en installant à Crest son atelier Le p’tit garage de papa, il poursuit le développement de son activité sous une nouvelle identité : Iconic- l’atelier des légendes. Et nul doute que cet atelier de restauration et ses marchés vintage pourraient eux aussi, un jour, entrer dans la légende.

Sophie Sabot

Article publié dans Le Crestois du 3 octobre 2025