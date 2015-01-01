Bientôt un Picard (entre autres) à la zone d’Aouste-sur-Sye

Quatre magasins vont voir le jour à côté du But

La troisième fois aura été la bonne. La commission départementale d’aménagement commerciale a approuvé mercredi 1er octobre (par six voix pour, trois contre et une abstention) le projet d’extension de la zone de Mivoie, à Aouste-sur-Sye. Ce projet, porté par la SCI Loyal immo, avait été recalé à deux reprises, en 2023 et 2024, notamment pour l’impact qu’il pourrait avoir sur l’activité commerciale du centre-ville de Crest.

Ce sont donc quatre nouveaux magasins qui vont voir le jour à côté du But, déjà existant : un Picard, un Cash express, un spécialiste du chauffage (TM entreprise) et un magasin de chasse et pêche (Alcedo). Les surfaces de vente seront d’environ 300 mètres carrés pour chaque commerce.

Clément Chassot

