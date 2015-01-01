À Crest, Athénaïs Koudri conduira la liste de gauche aux municipales

Déjà conseillère municipale d’opposition, elle a été désignée tête de liste d’« Avec ».

Le suspense a pris fin. Lundi 29 septembre, la liste « de gauche et citoyenne » Avec (Agir et vivre ensemble à Crest) organisait une conférence de presse pour donner les noms de sa tête de liste, ainsi que de trois porte-parole et de huit autres membres officiels. Et c’est donc Athénaïs Koudri, 30 ans, conseillère municipale d’opposition et collaboratrice parlementaire de la sénatrice socialiste Marie-Pierre Monier, qui a été désignée tête de liste pour mener la campagne des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

Si elle est encartée au Parti socialiste, Athénaïs Koudri précise qu’Avec est « une liste de gauche et citoyenne, indépendante des partis politiques et avec des sensibilités plurielles ». Le programme municipal sera détaillé entre les mois de décembre et janvier prochains, mais il s’articulera autour de trois piliers : justice sociale, écologie, démocratie.

Trois porte-parole ont donc été désignés : Alain Bâtie (66 ans, ancien directeur d’école maternelle à Crest et déjà conseiller municipal de 2008 à 2020), Mathilde Imer (menuisière de 35 ans et co-initiatrice de la convention citoyenne pour le climat et la Primaire populaire) et Samuel L’Orphelin (agronome de 44 ans et professeur en lycée agricole).

Deux autres listes se sont déjà déclarées à Crest, celle de la maire sortante Stéphanie Karcher (Crest au cœur), et de Rodolphe Dejour (Crest’on l’avenir).

