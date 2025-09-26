Passion vitrail

Myriam Retail ouvrait son atelier à Crest pour les Journées du patrimoine.

C’est un travail d’orfèvre, et de patience. « En même temps, c’est ce qui me plaît, c’est très satisfaisant », assure Myriam Retail, restauratrice et créatrice de vitraux, dans son atelier partagé du 30 rue Sadi-Carnot, qui se nomme « Entre verre et lumière ».

Cette ancienne architecte du patrimoine, installée à Crest depuis deux ans, faisait partager son univers à qui le souhaitait lors des Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre : « C’est un vrai plaisir de partager mon travail, même si je n’avance pas beaucoup ce week-end », rigole-t-elle devant l’une des pièces qu’elle restaure actuellement : une double fenêtre aux vitraux ornés de plantes et de roses sur un fond bleu...

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025