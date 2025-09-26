Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Passion vitrail

Myriam Retail ouvrait son atelier à Crest pour les Journées du patrimoine.

C’est un travail d’orfèvre, et de patience. « En même temps, c’est ce qui me plaît, c’est très satisfaisant », assure Myriam Retail, restauratrice et créatrice de vitraux, dans son atelier partagé du 30 rue Sadi-Carnot, qui se nomme « Entre verre et lumière ».

Cette ancienne architecte du patrimoine, installée à Crest depuis deux ans, faisait partager son univers à qui le souhaitait lors des Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre : « C’est un vrai plaisir de partager mon travail, même si je n’avance pas beaucoup ce week-end », rigole-t-elle devant l’une des pièces qu’elle restaure actuellement : une double fenêtre aux vitraux ornés de plantes et de roses sur un fond bleu...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

