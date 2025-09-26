Des médailles pour le patrimoine

La Société des amis du Vieux Crest a récompensé plusieurs chantiers.

« Le patrimoine nous permet de nous rappeler d’où nous venons, ce que nous partageons et nous transmettons. La restauration est un acte de courage et de passion et cette médaille consacre votre travail ». Henriette Lidin, présidente de la Société des amis du vieux Crest, accompagnée d’autres membres de l’association, a profité des Journées européennes du patrimoine pour remettre plusieurs médailles le vendredi 19 septembre afin de valoriser plusieurs chantiers de rénovation de Crest et sa région...

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025