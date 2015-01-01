Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Qui sera maire de Crest ?

Trois listes sont en course et chacune place ses pions pour le scrutin de mars prochain.

Une seule chose est à peu près sûre dans cette affaire, ce sont les dates du scrutin : les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026.

À Crest, l’une des interrogations qui pesaient sur cette campagne vient tout de même d’être levée. Stéphanie Karcher, qui a repris en juillet 2024 le flambeau d’Hervé Mariton (Les Républicains, à la tête de la ville pendant 29 ans) à la suite de sa démission, sera bel et bien candidate à sa succession, à la tête d’une liste nommée « Crest au coeur ».

Lors d’une rencontre avec la presse le samedi 20 septembre au parc du Bosquet, elle a expliqué avoir longtemps hésité...

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

