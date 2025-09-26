Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La science au service de la transition

Une conférence organisée par Biovallée le 8 octobre à Vercheny.

Le mercredi 8 octobre, l’association Biovallée organise une conférence, ouverte à toutes et à tous, pour mettre en lumière les fruits de la coopération entre acteurs locaux et chercheurs, au service de la transition du territoire.

En Biovallée, on observe une dynamique très singulière entre acteurs locaux engagés dans la transition écologique et chercheurs. Alors qu’ailleurs, leurs chemins ne se croisent que rarement, chez nous, les interfaces sont multiples et des échanges fréquents sont devenus précieux pour faire avancer la transition...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

