Une Maison de l’enfance inaugurée à Saillans

Cette structure intercommunale a pris la place de l’Ehpad des Opalines.

Malgré le temps frisquet, le maire de Saillans François Brocard avait sorti le costume, le 23 septembre dernier. Et pour cause, a-t-il expliqué devant l’assemblée réunie pour l’inauguration de la Maison de l’enfance intercommunale : « C’est ma première prise de parole publique en tant que président de la communauté de communes » du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), en lieu et place de Denis Benoit, décédé le 31 août. « J’ai enfilé un costume, car Denis détestait ce genre de choses, je l’ai vu enlever sa chemise dès son discours terminé. C’est un petit clin d’oeil que je lui fais », ajoute François Brocard, en hommage à celui qui aurait dû être à sa place ce jour-là pour se réjouir de la concrétisation d’un projet auquel il avait largement contribué...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025