Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Crest et la 3CPS se lancent dans l’autopartage

L’interco’ reprend le service d’autopartage avec trois véhicules en tout.

Tout au fond du parking de la gare, à Crest, deux voitures électriques toutes neuves sont branchées à une borne d’un genre un peu particulier. Il s’agit, en effet, d’un système de recharge uniquement dédié à ces deux véhicules, que chacun ou chacune peut louer quand il lui en vient le besoin sur le site web clem.mobi, à raison de quatre euros l’heure...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

