Crest et la 3CPS se lancent dans l’autopartage

L’interco’ reprend le service d’autopartage avec trois véhicules en tout.

Tout au fond du parking de la gare, à Crest, deux voitures électriques toutes neuves sont branchées à une borne d’un genre un peu particulier. Il s’agit, en effet, d’un système de recharge uniquement dédié à ces deux véhicules, que chacun ou chacune peut louer quand il lui en vient le besoin sur le site web clem.mobi, à raison de quatre euros l’heure...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025