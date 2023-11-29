Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un hommage à Michèle Rivasi le 4 octobre

Rendez-vous à 10 heures à Félines-sur-Rimandoule.

Infatigable militante écologiste, la Drômoise Michèle Rivasi est décédée à Bruxelles le 29 novembre 2023 à l’âge de 70 ans.

Cette agrégée de sciences naturelles a cofondé, en 1986, la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad) avant de s’engager en politique au sein des écologistes : conseillère municipale de Valence, conseillère générale de la Drôme, députée et députée européenne.

Près de deux ans après sa disparition, un hommage lui sera rendu à Félines-sur-Rimandoule, son village d’origine, le samedi 4 octobre à 10 heures, devant la stèle qui a été érigée en sa mémoire en 2024.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

