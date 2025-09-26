François Noguet, un homme discret
Directeur de l’IVDD pendant six ans, il laisse sa place à Nathalie Lefaivre.
Jeudi 11 septembre, c’était le dernier comité d’agrément du réseau Initiatives vallée de la Drôme Diois (IVDD) pour François Noguet, directeur chargé de la vie associative, des partenariats et du suivi budgétaire ces six dernières années, de cette association de développement économique qui soutient créateurs et repreneurs d’entreprise. Un homme discret, engagé, au goût affirmé pour l’accompagnement et l’économie sociale et solidaire...
Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025