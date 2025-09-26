Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

François Noguet, un homme discret

Directeur de l’IVDD pendant six ans, il laisse sa place à Nathalie Lefaivre.

Jeudi 11 septembre, c’était le dernier comité d’agrément du réseau Initiatives vallée de la Drôme Diois (IVDD) pour François Noguet, directeur chargé de la vie associative, des partenariats et du suivi budgétaire ces six dernières années, de cette association de développement économique qui soutient créateurs et repreneurs d’entreprise. Un homme discret, engagé, au goût affirmé pour l’accompagnement et l’économie sociale et solidaire...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU