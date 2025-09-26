Opération ramassage de déchets réussie

On trouve de tout en bord de Drôme, malheureusement.

Pour la septième année, la mairie de Crest participait à la journée mondiale du ramassage des déchets, ou World clean up day en bon anglais, qui se tenait le samedi 20 septembre.

Cette année, plusieurs évènements étaient organisés depuis le lundi 15 septembre : sensibilisation d’une centaine d’élèves des écoles Brassens, Anne Pierjean et Royannez à travers des animations durant le temps périscolaire, ramassage des déchets avec Crest’actif aux jardins partagés, atelier upcycling avec le 8Fablab…

Le point d’orgue se déroulait donc le samedi avec un grand ramassage de déchets qui s’est déroulé sur les berges de la Drôme, du pont Mistral au camping, et sur l’aire sportive de Soubeyran. Beaucoup de plastiques, de canettes, mais aussi un vélo en pièces détachées, des couches et des tampons usagés… Autre tare, les mégots de cigarettes, en grand nombre. La mairie distribuait ainsi des cendriers de poche, également disponibles à l’accueil de la mairie.

Une cinquantaine de personnes, dont des membres du Rotary club, réparties en trois groupes, ont participé à ce ramassage. Une action qui a rassemblé « différents publics et différents âges, une manière aussi de dire que tout le monde peut faire un effort », pense la maire Stéphanie karcher, qui participait aussi.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025