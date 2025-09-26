Partager un « café mémoire » au bar du Pont

Un petit groupe se réunit une fois par mois pour parler Alzheimer...

C’est une petite tablée discrète, installée derrière les vitres du bar du Pont. Un groupe réuni ce lundi 15 septembre pour échanger, à bâtons rompus, autour de la maladie d’Alzheimer et, plus largement, des maladies neurodégénératives. Il y a là des familles de malades, une dame récemment diagnostiquée, et des bénévoles de l’association France Alzeihmer, à l’initiative du premier « Café mémoire » organisé à Crest...

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025